Salud y alimentación

‘Caso Magrudis’: que la historia no se repita

Una inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla irá a juicio junto a los responsables de la marca de productos cárnicos La Mechá. Pero tres años después del escándalo, nadie ha hecho los deberes.

Por Rubén Sánchez
Europa-30/06/2022

Han pasado tres años desde que estallara el caso Magrudis, el escándalo alimentario que provocó cuatro víctimas mortales, seis abortos y multitud de intoxicados. Por fin, la jueza instructora ha dictado el auto por el que envía a juicio a los cuatro máximos responsables de las empresas que estaban tras la marca La Mechá, su asesor financiero, su arquitecto y la veterinaria municipal que visitó las instalaciones pasando por alto gravísimas irregularidades.

Pero después de todo este tiempo, nadie ha adoptado las medidas necesarias para evitar que otro caso similar vuelva a repetirse ni para dotarnos de los instrumentos legales que garanticen más y mejor informaci&o

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