Huelgas en el sector aéreo: un verano más, el consumidor es el más desprotegido

El verano de 2022 está llamado a ser el primer periodo vacacional con menor número de restricciones desde que estalló la pandemia de la Covid-19 en todos los países del mundo. Sin embargo, lamentablemente, parece que también será el primer periodo vacacional tras el inicio de la pandemia con mayor número de huelgas y/o conflictos en el transporte aéreo y, especialmente, en el sector de las aerolíneas. A fecha de redacción de estas palabras, la aerolínea Ryanair, una de las principales empresas de transporte aéreo que opera en España -por el número de vuelos diarios que fleta en todo el país-, ha sido protagonista de tres días de huelga de sus tripulantes de cabina en el

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