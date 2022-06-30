Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
España-30/06/2022
Durante los meses de mayo y junio, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid se ha dirigido al Ayuntamiento de la capital para solicitarle que acabe de forma inmediata con las instalaciones de las denominadas «cocinas fantasma», que ocasionan que los vecinos colindantes a los locales sufran ruidos, olores, emisiones de humo y, en algunas ocasiones, situaciones de insalubridad en los alrededores.
La asociación ha reclamado al Consorcio Regional de Transporte que aumente las medidas de mantenimiento de las instalaciones de
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