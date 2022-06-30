Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de mayo y junio.
España-30/06/2022
Durante los meses de mayo y junio, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido ejerciendo su labor de defensa de los derechos de consumidores y usuarios con especial atención al continuo incremento de los precios de diferentes bienes y servicios que se lleva produciendo en los últimos tiempos.
Un análisis de la asociacion ha revelado que el recibo eléctrico del usuario medio en abril alcanzó los 124,90 euros, un 53,2% por encima de los 81,55 euros del mismo mes del año pasado. El precio medio del kWh de electricidad ha sido de 27,19 céntimos en horario valle, 30,51 céntimos en horario llano y 36,68 céntimos en horario punta (inc
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