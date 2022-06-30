Nuestros socios triunfan

Durante los meses de mayo y junio, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados. María del Carmen y Vitaldent A razón de 30 euros al día durante cerca de dos años y medio de padecimientos y por cada uno de los cinco dientes que su mala praxis le hizo perder: la empresa Vitaldent Jerez Arte Dental, que hasta 2019 fue franquiciado de la cadena de clínicas odontológicas, ha sido condenada a indemnizar a una socia María del Carmen con cerca de

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión