Salud y alimentación
Juan Ramos: «La emergencia climática es una evidencia científica sólida»
El portavoz de la asociación Movimiento Infoca desvela el maltrato laboral que sufren los bomberos forestales, la labor que desempeñan en monstruosos incendios y cómo hacer política desde los destacamentos.
Por Imanol Beristain
España-30/06/2022
Juan Ramos (Sevilla, 1988) es bombero forestal especialista de Infoca y portavoz de la asociación Movimiento Infoca, además de afiliado al Sindicato de Comisiones de Base. Licenciado en Ciencias Ambientales, Máster en Aspectos Humanos y Socioeconómicos del Medioambiente, Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural son algunos de los estudios que copan su dilatada trayectoria académica. Ha escrito artículos en varias publicaciones y revistas como Marxismo Vivo, Correo Internacional o Viento Sur.
Humilde ambientólogo engullido por la precariedad laboral y con una fortaleza política envidiable. Sindicalista desde bie
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