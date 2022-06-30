Juan Ramos: «La emergencia climática es una evidencia científica sólida»

Licenciado en Ciencias Ambientales, Máster en Aspectos Humanos y Socioeconómicos del Medioambiente, Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural son algunos de los estudios que copan su dilatada trayectoria académica. Ha escrito artículos en varias publicaciones y revistas como Marxismo Vivo, Correo Internacional o Viento Sur.