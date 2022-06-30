Paqui García: «Hay más mitos que realidades en la subida del precio del aceite de oliva virgen extra»

Paqui García es la secretaria general de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba. El sello de calidad de esta entidad ampara los aceites de oliva virgen extra producidos en los municipios de Carcabuey, Almedinilla, Fuente-Tójar y, como no, Priego de Córdoba. Muchos quizás lo desconocen, pero el oro líquido producido en este rincón enclavado en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas es el más premiado del mundo. Decenas de galardones a nivel tanto nacional como internacional certifican año tras año que consumir estos AOVEs es una garantía de éxito para el consumidor. Pese a la mecanización del campo, en los municipios de la DOP Prie

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