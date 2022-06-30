El desahucio de los cielos

En 1957 Gobierno Chino de Mao Zedong declaró la guerra a los gorriones bajo la premisa de que eran los responsables de diezmar las cosechas. Una catástrofe devastadora que llevó en apenas tres años a la extinción en China de esta especie que se ha adaptado durante años a compartir con el ser humano el extraño ecosistema de cemento y asfalto de las ciudades. Para entonces, las cosechas que se pretendían proteger se habían convertido ya en alimento de las plagas de langosta. Esta y otras especies de insectos se convirtieron en dueños y señores de la China maoísta, mientras que otros parásitos también destrozaban cosechas ante el declive de las poblaciones de gorriones.

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