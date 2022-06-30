Por una transición energética justa, sostenible y democrática

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de la Agenda 2030 pretende garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas y duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. La agenda 2030 da un nuevo impulso al

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