Telecos y privacidad
¿Cómo probar que ha existido una relación telefónica con una empresa?
Los usuarios tenemos la posibilidad de grabar la conversación para poder hacer uso de ella en caso de que tengamos que defender nuestros derechos ante un conflicto.
Por Alejandro García
España-29/04/2022
Hoy día suele ser habitual que un consumidor contrate la adquisición de un bien o la prestación de un servicio a través de teléfono. Del mismo modo, suele ser habitual que un consumidor haga uso del teléfono para la interposición de reclamaciones cuando considera que la empresa no está cumpliendo con sus obligaciones. Dichas relaciones telefónicas son perfectamente válidas en derecho pero ¿cómo puede acreditar el consumidor las condiciones que han sido acordadas verbalmente o, en su caso, el contenido de la reclamación telefónica que ha interpuesto?
Para dar respuesta a tales problemas, el legislador ha previsto este problema probatorio imponiendo a los profesionales determinadas obl
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