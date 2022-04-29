Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de marzo y abril.
España-29/04/2022
Durante los meses de marzo y abril, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Elena y el Ayuntamiento de Jaén
El Ayuntamiento de Jaén ha desistido en su intención de cobrarle a Elena 9.000 euros de impuesto de plusvalía tras la intervención de FACUA Jaén. La usuaria decidió vender una piso que tenía en herencia por un precio inferior al que tenía originariamente, por lo que no le correspond&i
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