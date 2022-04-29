Vivienda y suministros
El premeditado fracaso del bono social
Los 5 millones de familias que tendrían estos descuentos cuando se lanzaron en 2009 se han quedado en solo 1,3.
Por Rubén Sánchez
España-29/04/2022
5 millones de familias se beneficiarán del bono social. Este fue el anuncio del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero cuando lanzó esta tarifa refugio en 2009. La cifra nunca se alcanzó. Pese a que en su primera versión se otorgaba de forma automática a una parte de los beneficiarios, los hogares con potencia contratada inferior a 3 kW, el primer balance que hizo el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, señaló que se estaba aplicando en 2,79 millones de viviendas. Tras los sucesivos cambios en sus característi
Únete gratis para acceder a este contenido