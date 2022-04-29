Consumo podrá sancionar los fraudes: ¿pondrá excusas para no hacerlo?

El Derecho de consumo en España tiene una complejidad y una extensión mayor de lo que en un principio podría parecer. No solamente nos encontramos ante todo un elenco de normas que se centran en regular las relaciones de los consumidores en sectores productivos específicos (como, por ejemplo, en materia financiera, de comunicaciones, de transporte aéreo, etc.) sino que además gran parte de las competencias relacionadas con el consumo se encuentran transferidas a las comunidades autónomas. Más concretamente, el Tribunal Constitucional afirmó en su Sentencia número 15/1989, de 26 de enero (Fundamento Jurídico primero), que «aun cuando resulta indiscutible que el art. 51 de la C. E. no es conceptuable c

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