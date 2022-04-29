Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
España-29/04/2022
Durante los meses de marzo y abril, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid se ha dirigido al Gobierno de la Comunidad para instarle que que mejore la ley que regula los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, ya que en ella no se reconoce los derechos de los usuarios en dicha materia de forma universal, por lo que no se puede exigir a las Administraciones Públicas competentes su obligación de garantizarlos.
La asociación ha criticado que el Ayuntamiento de la ciudad haya decidido privatizar el
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