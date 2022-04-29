Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.
España-29/04/2022
Durante los meses de marzo y abril, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido ejerciendo su labor de defensa de los derechos de consumidores y usuarios, con una especial atención a la subida constante del precio de la luz y las medidas necesarias para contenerlo.
El análisis del precio de la electricidad que realiza la asociación todos los meses ha revelado que febrero trajo consigo la mayor subida de la historia. El recibo mensual del usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC alcanzó los 131,29 euros, un 111,5% por encima de los 62,08 euros de febrero de 2021.
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