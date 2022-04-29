Transparencia y rendición de cuentas

La democracia en nuestro país y la aprobación de la Constitución Española de 1978 inician el proceso para el establecimiento de un marco legal que garantice los derechos de las personas consumidoras y usuarias sobre el principio de que éstos son la parte más débil de las relaciones de consumo y que, por ello, los poderes públicos deben garantizar el respeto de sus derechos, la protección por medios eficaces de su seguridad y su salud y la defensa de sus intereses económicos, así como fomentar y oír a las asociaciones de consumidores como instrumentos que contribuyan a equilibrar el funcionamiento del mercado. Ese marco legal, con base en el artículo 51 del texto constitucional, se desarrol

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