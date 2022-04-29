Salud y alimentación
España pide a gritos intervención psicológica en la Atención Primaria
En el último informe publicado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las ONU, nuestro país ocupa el puesto número uno del mundo en el consumo de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes.
España-29/04/2022
«Como siempre he tenido síntomas de depresión y ansiedad, sobre todo con ideaciones suicidas, mi médico de cabecera me recetaba ansiolíticos y antidepresivos. Cuando le pedía que me derivase a psiquiatría, lo hacía, y me daban cita para dos o tres meses después. Allí se repetía mi diagnóstico y la receta. Iba a terapia, pero no mejoraba. No fue hasta que fui a un psiquiatra privado, que me dedicó el tiempo suficiente para evaluar mis síntomas y recoger mi historia de vida, que supe que tengo un trastorno límite de la personalidad. Ahora puedo abordar realmente el problema. Sé que tendr&ea
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