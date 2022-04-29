Salud y alimentación
La familia: primer referente de socialización en los hábitos de consumo
Debido a que es el primer grupo de referencia de una persona, es vital que sirva de modelo en consumo responsable y crítico.
Por Almudena Álvarez
España-29/04/2022
La familia, ya sea nuclear, monoparental, adoptiva, de padres separados, compuesta, homoparental, extensa, etc., es el primer grupo de referencia que tiene una persona y debe servir de modelo en los patrones de comportamiento, los valores, las creencias, las normas, las actitudes y las decisiones y, en el caso que nos compete, en los hábitos de compra y consumo responsable y crítico de un individuo.
Como decía Philippe Meirieu en su libro Frankenstein Educador «la familia se ha convertido en un conjunto de personas que utilizan la misma nevera«. Y nada más lejos de lo que tendría que ser integrarse en la domus donde se debe educar en respeto, hábitos que adquirir, códigos que aprender y o
Únete gratis para acceder a este contenido