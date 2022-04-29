La familia: primer referente de socialización en los hábitos de consumo

La familia, ya sea nuclear, monoparental, adoptiva, de padres separados, compuesta, homoparental, extensa, etc., es el primer grupo de referencia que tiene una persona y debe servir de modelo en los patrones de comportamiento, los valores, las creencias, las normas, las actitudes y las decisiones y, en el caso que nos compete, en los hábitos de compra y consumo responsable y crítico de un individuo. Como decía Philippe Meirieu en su libro Frankenstein Educador «la familia se ha convertido en un conjunto de personas que utilizan la misma nevera«. Y nada más lejos de lo que tendría que ser integrarse en la domus donde se debe educar en respeto, hábitos que adquirir, códigos que aprender y o

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