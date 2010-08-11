Nuestras accionesAmenazado con el embargo de sus bienes

Ono se traga sus amenazas a un socio de FACUA y anula dos facturas con 18.000 llamadas falsas a líneas 905

Industria resuelve que en este caso el usuario no debe abonar los recibos, pero el Ministerio sigue dejando desprotegidos al resto de afectados por el fraude masivo de las llamadas erróneas a 905.

FACUA.org
España-11/08/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, la compañía de telecomunicaciones Ono se ha visto obligada a anular dos facturas con 17.908 llamadas falsas a líneas 905.

El Ministerio de Industria ha resuelto que en este caso el usuario no debe abon

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos