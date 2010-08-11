Ono se traga sus amenazas a un socio de FACUA y anula dos facturas con 18.000 llamadas falsas a líneas 905
Industria resuelve que en este caso el usuario no debe abonar los recibos, pero el Ministerio sigue dejando desprotegidos al resto de afectados por el fraude masivo de las llamadas erróneas a 905.
FACUA.org
España-11/08/2010
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, la compañía de telecomunicaciones Ono se ha visto obligada a anular dos facturas con 17.908 llamadas falsas a líneas 905.
El Ministerio de Industria ha resuelto que en este caso el usuario no debe abon