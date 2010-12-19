FACUA informa
Boletín semanal número 112
19/12/2010
FACUA Catalunya se reúne con la OMIC de Barcelona
FACUA Sevilla reclama soluciones ante el caótico funcionamiento del Plan de Ordenación Viaria del Casco Histórico
FACUA Catalunya se adhiere a las movilizaciones contra los recortes laborales y sociales
FACUA analiza las subidas que se han dado en 2010 en tarifas reguladas por las administraciones públicas
La llamada a revisión del modelo Honda Jazz en España afectará a ochenta unidades
FACUA Sevilla denuncia errores y graves carencias en la información sobre el Plan de Ordenación Viaria del Casco Histórico
FACUA alerta de promociones navideñas engañosas
FACUA rechaza una nueva subida de la luz en enero y pide al Gobierno que deje de plegarse a los intereses de las eléctricas
FACUA presenta una denuncia penal contra los controladores ante la Audiencia Nacional
FACUA pide a las autoridades de Consumo y la Guardia Civil que investiguen la venta de entradas falsas para el concierto de Lady Gaga
FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento hispalense que cese en su afán recaudatorio a través de la zona azul
FACUA denunciará esta semana a los controladores ante la Audiencia Nacional
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