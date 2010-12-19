FACUA informa

Boletín semanal número 112
19/12/2010

FACUA Catalunya se reúne con la OMIC de Barcelona

FACUA Sevilla reclama soluciones ante el caótico funcionamiento del Plan de Ordenación Viaria del Casco Histórico

FACUA Catalunya se adhiere a las movilizaciones contra los recortes laborales y sociales

FACUA analiza las subidas que se han dado en 2010 en tarifas reguladas por las administraciones públicas

La llamada a revisión del modelo Honda Jazz en España afectará a ochenta unidades

FACUA Sevilla denuncia errores y graves carencias en la información sobre el Plan de Ordenación Viaria del Casco Histórico

FACUA alerta de promociones navideñas engañosas

FACUA rechaza una nueva subida de la luz en enero y pide al Gobierno que deje de plegarse a los intereses de las eléctricas

FACUA presenta una denuncia penal contra los controladores ante la Audiencia Nacional

FACUA pide a las autoridades de Consumo y la Guardia Civil que investiguen la venta de entradas falsas para el concierto de Lady Gaga

FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento hispalense que cese en su afán recaudatorio a través de la zona azul

FACUA denunciará esta semana a los controladores ante la Audiencia Nacional

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