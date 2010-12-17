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La llamada a revisión del modelo Honda Jazz en España afectará a ochenta unidades

Se realiza para descartar un posible defecto de montaje en los faros que afectaría a las luces de cruce.

FACUA.org
España-17/12/2010
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Honda ha informado a FACUA-Consumidores en Acción de que la llamada a revisión de su modelo Jazz afectará en España a ochenta unidades.

La llamada se realiza para descartar un posible defecto de montaje en los faros que afectaría a las luces de cruce, q

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