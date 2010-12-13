FACUA pide a las autoridades de Consumo y la Guardia Civil que investiguen la venta de entradas falsas para el concierto de Lady Gaga
Los afectados tienen derecho a reclamar a las empresas que las vendieron o actuaron como intermediarias tanto la devolución del importe como indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
FACUA.org
España-13/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a las autoridades de Consumo y la Guardia Civil que investiguen la venta de entradas falsas del concierto de Lady Gaga que tuvo lugar este 12 de diciembre en Madrid.
FACUA recuerda a los afectados que tienen derecho a reclamar a las empres