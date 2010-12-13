FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento hispalense que cese en su afán recaudatorio a través de la zona azul
La Asociación critica el anuncio de la ampliación de este sistema de estacionamiento sin que antes se mejore la red de transporte público y se cumpla el plan municipal de aparcamientos.
FACUA.org
Sevilla-13/12/2010
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Ante la información que ha trascendido sobre la nueva ampliación de la zona azul en la capital, la Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA demanda nuevamente al Ayuntamiento que cese en su afán recaudatorio a través de este seudoimpuesto. </