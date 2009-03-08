FACUA informa
Boletín semanal número 19
08/03/2009
Se elevan a 37 las marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato
La herramienta de FACUA para verificar las facturas eléctricas supera el medio millón de visitas
FACUA y el Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha editan la guía 'Los inmigrantes y sus derechos como consumidores'
FACUA Córdoba firma un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de la provincia
Las cantidades cobradas irregularmente por las eléctricas al conjunto de usuarios domésticos pueden rondar los 80 millones de euros
FACUA Baleares denuncia ante Consumo publicidad fraudulenta de ofertas de trabajo
Entrevista con el presidente de FACUA en 'El Correo de Andalucía'
El 12% de los usuarios encuestados por FACUA han sufrido penalizaciones en sus recibos de la luz por supuestos excesos de consumo
FACUA Sevilla tramitó 6.400 consultas y reclamaciones en 2008
Manuel Baus, elegido presidente de FACUA Sevilla
'FACUA' es el término que más ha aumentado sus búsquedas en Google en el último mes
FACUA compara la propuesta de tarifas del metro de Sevilla con las vigentes en Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia
Manuel Baus se presenta a la presidencia de FACUA Sevilla
Ya hay 30 marcas con 'calzado tóxico' incluido en la red de alerta por su contaminación con dimetilfumarato
La 29ª Asamblea General de FACUA Sevilla elegirá este martes a su nueva Junta Directiva
Los trayectos del Aljarafe a Sevilla costarán hasta un 89% más si se combina el autobús con el metro
FACUA
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