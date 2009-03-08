Nuestras accionesTóxicos

Se elevan a 37 las marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato

El Instituto Nacional del Consumo y la inmensa mayoría de las marcas afectadas siguen sin desarrollar campañas de información para dar a conocer el problema a los consumidores.

FACUA.org
España-08/03/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción informa que las marcas de calzado con modelos incluidos en la red de alerta por su contaminación con dimetilfumarato se han elevado a treinta y siete. Se trata de productos que las comunidades autónomas deben retirar del mercado ante el peligro pa

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos