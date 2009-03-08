Se elevan a 37 las marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato
El Instituto Nacional del Consumo y la inmensa mayoría de las marcas afectadas siguen sin desarrollar campañas de información para dar a conocer el problema a los consumidores.
FACUA.org
España-08/03/2009
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FACUA-Consumidores en Acción informa que las marcas de calzado con modelos incluidos en la red de alerta por su contaminación con dimetilfumarato se han elevado a treinta y siete. Se trata de productos que las comunidades autónomas deben retirar del mercado ante el peligro pa