FACUA Baleares denuncia ante Consumo publicidad fraudulenta de ofertas de trabajo
Los interesados son emplazados a responder a través de un número de tarificación adicional.
FACUA.org
Baleares-05/03/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Baleares-FACUA ha denunciado ante la Dirección General de Consumo del Gobierno regional la existencia en medios impresos de publicidad fraudulenta de ofertas de trabajo a las que se responden a través de un número de ta