Las cantidades cobradas irregularmente por las eléctricas al conjunto de usuarios domésticos pueden rondar los 80 millones de euros
FACUA ha instado a las comunidades autómonas a que impongan a las compañías la devolución del dinero. Andalucía y Baleares ya lo han hecho.
FACUA.org
España-05/03/2009
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Las cantidades cobradas irregularmente por las eléctricas al conjunto de usuarios domésticos, al aplicar las tarifas vigentes desde enero a energía consumida a finales de 2008, pueden rondar los 80 millones de euros, según las estimaciones realizadas por FACUA-Consumid