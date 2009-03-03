Ya hay 30 marcas con 'calzado tóxico' incluido en la red de alerta por su contaminación con dimetilfumarato
FACUA critica que ni el INC ni la inmensa mayoría de las marcas afectadas estén desarrollando campañas de información para dar a conocer el problema a los consumidores.
FACUA.org
España-03/03/2009
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FACUA-Consumidores en Acción informa que ya son treinta las marcas de calzado con modelos incluidos en la red de alerta de productos no alimenticios inseguros para su retirada del mercado ante su contaminación con la sustancia tóxica dimetilfumarato.
FACUA critica que