El 12% de los usuarios encuestados por FACUA han sufrido penalizaciones en sus recibos de la luz por supuestos excesos de consumo
La asociación reclama cambios en la normativa al obviar elementos tan importantes como la época del año, la zona geográfica, el número de usuarios de la vivienda y su equipamiento eléctrico.
FACUA.org
España-04/03/2009
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El 12% de los usuarios encuestados por FACUA-Consumidores en Acción han sufrido penalizaciones en sus recibos de la luz de enero o febrero por supuestos excesos de consumo.
Recargos que en buena parte de los casos son cuestionables al aplicarse sin tener en cuenta elementos tan imp