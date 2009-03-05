FACUA Córdoba firma un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de la provincia
Se propiciará el entendimiento y el diálogo para alcanzar soluciones consensuadas ante las reclamaciones.
FACUA.org
Córdoba-05/03/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de la provincia.
El convenio ha sido suscrito por el presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez Claus