Entrevista con el presidente de FACUA en 'El Correo de Andalucía'
Francisco Sánchez Legrán analiza los motivos por los que deja la presidencia de sus organizaciones en Sevilla y Andalucía y sus retos de futuro.
FACUA.org
Andalucía-05/03/2009
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El diario El Correo de Andalucía publica este jueves 5 de marzo una entrevista con Francisco Sánchez Legrán, que el próximo 27 de marzo cederá el testigo como presidente de FACUA Andalucía para dedicarse de lleno a su organización de