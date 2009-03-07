La herramienta de FACUA para verificar las facturas eléctricas supera el medio millón de visitas
El simulador ha permitido calcular que las eléctricas han cobrado irregularmente unos 80 millones de euros en enero y febrero.
FACUA.org
España-07/03/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La herramienta creada por FACUA-Consumidores en Acción para verificar las cantidades cobradas irregularmente por las compañías eléctricas ha superado el medio millón de visitas desde su lanzamiento, el 11 de febrero.
Tras denunciar ante el Ministerio de