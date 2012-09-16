FACUA informa
Boletín semanal número 203
16/09/2012
La declaración de la Cumbre Social denuncia la amenaza de ilegalización de FACUA
Los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía se asocian a FACUA en una rueda de prensa contra su amenaza de ilegalización
FACUA Sevilla cree que la retirada del bonobús solidario va en contra de quienes menos tienen y más lo necesitan
La CNMV comienza a hacer su trabajo ante el fraude de las preferentes y expedientará a 11 entidades
Tras la denuncia de FACUA contra Banca Cívica, la Junta de Andalucía anuncia acciones sancionadoras y judiciales por el fraude de las preferentes
Los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía celebran este viernes una rueda de prensa con FACUA para denunciar su amenaza de ilegalización
Contra las tarifas abusivas por usar el móvil en el extranjero
Ana Mato dice que lo que hace el Gobierno amenazando con ilegalizar FACUA es "cumplir con su responsabilidad"
FACUA emprende una campaña contra las tarifas abusivas por usar el móvil desde el extranjero
Compromiso Social por el Progreso se reúne con Griñán para presentarle sus reivindicaciones
Compromiso Social para el Progreso de Sevilla critica la falta de diálogo de Zoido sobre el Plan de Ajuste del Ayuntamiento
FACUA llama a la movilización el 15S para responder a las agresiones del Gobierno con el recorte de todo tipo de derechos
FACUA Madrid denuncia que Educación condena a la precariedad a los alumnos en los comedores escolares
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