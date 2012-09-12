Ana Mato dice que lo que hace el Gobierno amenazando con ilegalizar FACUA es "cumplir con su responsabilidad"
En respuesta en el Congreso a la portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Grande.
FACUA.org
España-12/09/2012
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