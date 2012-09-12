Nuestras accionesLa ministra no rectifica y va más allá en los ataques a FACUA

Ana Mato dice que lo que hace el Gobierno amenazando con ilegalizar FACUA es "cumplir con su responsabilidad"

En respuesta en el Congreso a la portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Grande.

FACUA.org
España-12/09/2012
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La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha dicho este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados que lo que hace el Gobierno amenazando con ilegalizar FACUA-Consumidores en Acción por criticar la subida del IVA y los recortes en la

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