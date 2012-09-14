Los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía se asocian a FACUA en una rueda de prensa contra su amenaza de ilegalización
Han suscrito el manifiesto 'Contra la ilegalización de FACUA, por la libertad de expresión'. Los sindicatos y FACUA llaman a la participación en la manifestación del 15 de septiembre.
FACUA.org
Andalucía-14/09/2012
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Los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, se han hecho socios de pleno derecho de FACUA y han llamado a los ciudadanos a «apoyarla mediante la afiliación masiva» a la asociación de c