Los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía celebran este viernes una rueda de prensa con FACUA para denunciar su amenaza de ilegalización
Francisco Carbonero, Manuel Pastrana, Rubén Sánchez y Paco Sánchez Legrán realizarán un llamamiento a participar en las movilizaciones del 15 de septiembre.
FACUA.org
Andalucía-13/09/2012
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Este viernes 14 de septiembre, los secretarios generales en Andalucía de CCOO, Francisco Carbonero, UGT, Manuel Pastrana, y FACUA, Rubén Sánchez, celebrarán una rueda de prensa junto al presidente nacional de FACU