Contra las tarifas abusivas por usar el móvil en el extranjero
Desde hace varios años, en la UE tienen que aplicarse tarifas fijadas por Bruselas si los usuarios no optan por otras ofertas, pero en el resto del mundo las compañías siguen cobrando cantidades disparatadas.
FACUA.org
España-12/09/2012
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Telefónicas que pretenden cobrarnos cientos, incluso miles de euros, por navegar desde el extranjero, tarifas que no tienen nada que ver con lo que nos promete la publicidad, facturas que convierten en una pesadilla a nuestro regreso de las vacaciones.
Desde hace varios años,