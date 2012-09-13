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FACUA Sevilla cree que la retirada del bonobús solidario va en contra de quienes menos tienen y más lo necesitan

La asociación considera que la falta de fondos no es una excusa para la retirada de este servicio y exige que se busquen las soluciones necesarias para que pueda seguir ofreciéndose.

FACUA.org
Sevilla-13/09/2012
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FACUA Sevilla considera que la suspensión del bonobús solidario gratuito para desempleados que ha trascendido a la opinión pública va en contra de las personas con menos recursos y las que más requieren de la gratuidad de los servicios públicos de la ciud

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