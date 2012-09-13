FACUA Sevilla cree que la retirada del bonobús solidario va en contra de quienes menos tienen y más lo necesitan
La asociación considera que la falta de fondos no es una excusa para la retirada de este servicio y exige que se busquen las soluciones necesarias para que pueda seguir ofreciéndose.
FACUA.org
Sevilla-13/09/2012
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