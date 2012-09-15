La declaración de la Cumbre Social denuncia la amenaza de ilegalización de FACUA
"Se ha intensificado la persecución de aquéllas organizaciones no sumisas a las directrices del poder como ha sucedido con las amenazas contra FACUA", señala el documento.
FACUA.org
España-15/09/2012
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La declaración del segundo encuentro de la Cumbre Social, que convoca la gran movilización que se celebra este sábado 15 de septiembre en Madrid, incluye la denuncia sobre la amenaza del Gobierno con ilegalizar FACUA-Consumidores en Acción por criticar la subida del IV