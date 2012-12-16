FACUA informa
Boletín semanal número 216
16/12/2012
Industria diseña 84 modalidades tarifarias para encarecer de forma encubierta el consumo de luz hasta un 7%
Cientos de sevillanos se concentran frente al Ayuntamiento contra la subida de impuestos y tasas
Cobrar ambulancias a los crónicos, otra muestra de la crueldad de Sanidad con los más débiles, denuncia FACUA
Vodafone es la compañía de móvil peor valorada por sus clientes, según la última encuesta de FACUA
FACUA Cádiz imparte una conferencia dirigida a inmigrantes sobre gestión de la economía familiar
FACUA crea una aplicación de móvil que permite al consumidor conocer su consumo de Internet
FACUA lanza una guía bajo el título 'Tus derechos en la telefonía móvil'
Pilar Farjas, sobre su amenaza con ilegalizar FACUA: "Que sepan que el procedimiento sigue su curso"
Jueces, fiscales, abogados, consumidores y sindicatos se unen en defensa de la Justicia
FACUA Andalucía y ASA instan a la Junta a actualizar el reglamento del suministro domiciliario de agua
Organizaciones sociales sevillanas protestarán este miércoles contra el encarecimiento de las tasas y servicios públicos
FACUA Sevilla reivindica a La Caixa que retome el proyecto para recuperar las Reales Atarazanas
Multa de 600.000 euros a Barclays por colocar productos financieros estructurados a sus clientes
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