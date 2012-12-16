FACUA informa

Boletín semanal número 216
16/12/2012

Industria diseña 84 modalidades tarifarias para encarecer de forma encubierta el consumo de luz hasta un 7%

Cientos de sevillanos se concentran frente al Ayuntamiento contra la subida de impuestos y tasas

Cobrar ambulancias a los crónicos, otra muestra de la crueldad de Sanidad con los más débiles, denuncia FACUA

Vodafone es la compañía de móvil peor valorada por sus clientes, según la última encuesta de FACUA

FACUA Cádiz imparte una conferencia dirigida a inmigrantes sobre gestión de la economía familiar

FACUA crea una aplicación de móvil que permite al consumidor conocer su consumo de Internet

FACUA lanza una guía bajo el título 'Tus derechos en la telefonía móvil'

Pilar Farjas, sobre su amenaza con ilegalizar FACUA: "Que sepan que el procedimiento sigue su curso"

Jueces, fiscales, abogados, consumidores y sindicatos se unen en defensa de la Justicia

FACUA Andalucía y ASA instan a la Junta a actualizar el reglamento del suministro domiciliario de agua

Organizaciones sociales sevillanas protestarán este miércoles contra el encarecimiento de las tasas y servicios públicos

FACUA Sevilla reivindica a La Caixa que retome el proyecto para recuperar las Reales Atarazanas

Multa de 600.000 euros a Barclays por colocar productos financieros estructurados a sus clientes

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