Nuestras accionesAnte la reunión con la Junta

FACUA Sevilla reivindica a La Caixa que retome el proyecto para recuperar las Reales Atarazanas

La asociación pide a la entidad que demuestre su compromiso con la sociedad sevillana tras la adquisición de Cajasol y que no traslade el Caixafórum a la Torre Pelli.

FACUA.org
Sevilla-11/12/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla hace un llamamiento a la sociedad sevillana para que haga suya su petición a La Caixa para que retome el proyecto de recuperación de las Reales Atarazanas y cese en su intención de trasladar Caixafórum a la Torre Pelli.

La asociación insta a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos