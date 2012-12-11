FACUA Sevilla reivindica a La Caixa que retome el proyecto para recuperar las Reales Atarazanas
La asociación pide a la entidad que demuestre su compromiso con la sociedad sevillana tras la adquisición de Cajasol y que no traslade el Caixafórum a la Torre Pelli.
FACUA.org
Sevilla-11/12/2012
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FACUA Sevilla hace un llamamiento a la sociedad sevillana para que haga suya su petición a La Caixa para que retome el proyecto de recuperación de las Reales Atarazanas y cese en su intención de trasladar Caixafórum a la Torre Pelli.
La asociación insta a