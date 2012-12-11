Multa de 600.000 euros a Barclays por colocar productos financieros estructurados a sus clientes
Aunque la sanción es firme en vía administrativa, la CNMV precisa que la resolución publicada este martes no lo es, pues la entidad ha interpuesto frente a la misma un recurso en vía judicial.
FACUA.org
España-11/12/2012
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto a Barclays Bank una multa de 600.000 euros tras determinar que cometió una infracción muy grave relacionada con la colocación a sus clientes de determinados productos financieros estructurados durante los m