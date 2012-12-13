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Cobrar ambulancias a los crónicos, otra muestra de la crueldad de Sanidad con los más débiles, denuncia FACUA

El Gobierno pretende establecer tarifas de hasta diez euros por por ida y vuelta a quienes no puedan utilizar otros medios para poder recibir su tratamiento.

FACUA.org
España-13/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que pretender cobrar 5 euros por trayecto de ambulancia a los enfermos crónicos es otra muestra de la crueldad de las políticas del Ministerio de Sanidad con los más débiles.

El Gobierno tiene previsto aprobar en el p

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