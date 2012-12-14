Industria diseña 84 modalidades tarifarias para encarecer de forma encubierta el consumo de luz hasta un 7%
FACUA analiza la propuesta de orden elaborada por el Ministerio y concluye que su objetivo no es penalizar consumos excesivos, sino que la inmensa mayoría de usuarios asuman una doble subida en enero.
FACUA.org
España-14/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha diseñado ochenta y cuatro modalidades tarifarias, frente a las dos que tiene la actual TUR -con y sin discriminación horaria-, para encarecer de forma encubierta el consumo de luz