FACUA informa
Boletín semanal número 271
05/01/2014
Consumur y el colegio de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia firman un convenio
FACUA Málaga concluye en la capital una campaña de formación, información y asesoramiento a mayores
FACUA Cádiz reclama una vez más la supresión del peaje de la AP-4 ante la nueva e injustificada subida
El BOE hace públicas las subvenciones concedidas a las asociaciones de consumidores en 2013
Comienza la obligación para las comunidades autónomas del copago de fármacos de dispensión hospitalaria
El 81% de las compañías encuestadas por FACUA obligan a llamar a 902 para la atención al cliente
FACUA Córdoba denuncia el traslado de una fiesta de fin de año a un local con un aforo menor al vendido
FACUA reclama a ayuntamientos y comunidades autónomas que inspeccionen los locales durante las fiestas de fin de año
El 91% de los encuestados por FACUA cree que las autoridades no protegen sus derechos en el sector aéreo
Este lunes a las 19h, FACUA llama a unirse al #apagón30D con el lema #yoapagolaluz
FACUA Málaga rechaza las machistas manifestaciones de Parrondo, presidente del Sindicato Médico en Málaga
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