El BOE hace públicas las subvenciones concedidas a las asociaciones de consumidores en 2013
Adicae (502.165 euros), Ceaccu (384.340 euros), Asgeco (315.116 euros), FUCI (290.484 euros) y CECU (231.915 euros) fueron las organizaciones que más cuantía recibieron. FACUA obtuvo un total de 133.966 euros.
FACUA.org
España-03/01/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción informa de que el BOE ha publicado este viernes cómo distribuyó el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad, Servicios Soc