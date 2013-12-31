Nuestras accionesÚltimo estudio de los servicios de atención al cliente

El 81% de las compañías encuestadas por FACUA obligan a llamar a 902 para la atención al cliente

La asociación exige la presencia de alternativas sin coste o que puedan incluirse en las tarifas planas contratadas, para que los usuarios puedan recibir atención telefónica ante sus dudas o reclamaciones.

FACUA.org
España-31/12/2013
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el 92,9% de las compañías aéreas analizadas en su último estudio sobre el servicio de atención al cliente emplea

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