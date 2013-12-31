El 81% de las compañías encuestadas por FACUA obligan a llamar a 902 para la atención al cliente
La asociación exige la presencia de alternativas sin coste o que puedan incluirse en las tarifas planas contratadas, para que los usuarios puedan recibir atención telefónica ante sus dudas o reclamaciones.
FACUA.org
España-31/12/2013
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