FACUA informa
Boletín semanal número 293
08/06/2014
FACUA Granada exige soluciones para el hospital del Campus de la Salud
FACUA Granada lamenta la desaparición de la 'app' de información sobre autobuses
FACUA Cádiz alerta sobre las prácticas de algunos comerciales de las empresas eléctricas
FACUA Málaga convoca a una asamblea informativa a los afectados por la cláusula suelo
Macrooperación en toda España con decenas de detenidos por fraude mediante la venta de gasóleo adulterado
¿Un prefijo 118 en una línea de atención al cliente? No llames, están suplantando a tu compañía
FACUA Andalucía exige a la Administración medidas a favor del pequeño comercio y los productos de cercanía
FACUA Madrid firma un convenio de colaboración con el colegio profesional de fisioterapuetas de Madrid
FACUA Madrid celebra que el TC declare inconstitucional el 'euro por receta'
Ono se ríe de sus clientes al anunciar una ridícula compensación de 200 Mb tras 25 horas sin móvil
Movistar y Vodafone anulan 1.400 euros a un socio de FACUA Catalunya al que hicieron contratos falsos
FACUA pide a Ono que compense a todos los afectados por la segunda caída de su red móvil en dos meses
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