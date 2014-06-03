Nuestras accionesJazztel abonó 5 euros por un corte que duró mucho menos

Ono se ríe de sus clientes al anunciar una ridícula compensación de 200 Mb tras 25 horas sin móvil

FACUA recuerda a los afectados que tienen derecho a reclamar las compensaciones que establece la legislación. Se trata del equivalente a la cantidad que hubieran abonado por el consumo durante el tiempo que estuvieron sin servicio.

FACUA.org
España-03/06/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción considera que Ono se ríe de sus clientes al anunciar una ridícula compensación de 200 Mb adicionales de conexión a Internet el próximo mes tras haberlos dejado veinticinco horas sin servicios móviles.

La compa&nt

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos