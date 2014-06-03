Ono se ríe de sus clientes al anunciar una ridícula compensación de 200 Mb tras 25 horas sin móvil
FACUA recuerda a los afectados que tienen derecho a reclamar las compensaciones que establece la legislación. Se trata del equivalente a la cantidad que hubieran abonado por el consumo durante el tiempo que estuvieron sin servicio.
FACUA.org
España-03/06/2014
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FACUA-Consumidores en Acción considera que Ono se ríe de sus clientes al anunciar una ridícula compensación de 200 Mb adicionales de conexión a Internet el próximo mes tras haberlos dejado veinticinco horas sin servicios móviles.
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