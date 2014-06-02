Movistar y Vodafone anulan 1.400 euros a un socio de FACUA Catalunya al que hicieron contratos falsos
La asociación ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos las prácticas irregulares de las dos empresas. Se espera que la AEPD sancione con multas que pueden oscilar entre 40.001 y 300.000 euros debido a la infracción grave.
FACUA.org
Cataluña-02/06/2014
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Movistar y Vodafone han anulado distintas facturas fraudulentas por un valor de casi 1.400 euros cargados al usuario Albert C.C. de Barcelona, tras la intervención de FACUA Catalunya. Gracias a la reclamación se ha demostrado que los contratos de las dos l&iacu